Antynarkotykowe działania CBŚP Data publikacji 03.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowane laboratoria narkotyków syntetycznych, plantacje konopi, przejęcie narkotyków, w tym blisko 80 kg amfetaminy o wartości ok. 4 mln zł, to efekt prowadzonych działań przez CBŚP. Wśród zatrzymanych osób znajduje się również podejrzany o produkcję narkotyków tzw. chemik. Policjantów CBŚP wspierali kontrterroryści z SPKP z Warszawy i Lublina oraz policjanci z KMP w Lublinie. Do spraw przejęto także mienie podejrzanych o wartości blisko pół miliona złotych, w postaci nieruchomości, samochodów, a także pieniędzy.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się przestępczością narkotykową. W ostatnim czasie policjanci CBŚP zatrzymali 5 osób podejrzanych o handel znacznymi ilościami narkotyków. Podczas poprzednich działań policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z SPKP z Lublina i z Warszawy, zlikwidowali 2 laboratoria narkotyków syntetycznych, zabezpieczyli blisko 80 kg amfetaminy o wartości około 4 mln zł, 60 kg prekursorów oraz specjalistyczny sprzęt do produkcji narkotyków, m.in. reaktor ciśnieniowy czy naczynia laboratoryjne, a także amunicję i magazynki. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tej grupy najprawdopodobniej planowali także uruchomić linię produkcyjną nielegalnych papierosów. Te plany pokrzyżowali policjanci CBŚP, którzy przejęli maszynę służącą do produkcji papierosów, krajankę tytoniową oraz ustniki papierosowe, zanim rozpoczęto nielegalną produkcję. Łącznie w śledztwie występuje już 26 podejrzanych, którym w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawiono ponad dziewięćdziesiąt zarzutów. W sprawie zabezpieczono mienie o wartości 400 tysięcy złotych, w postaci nieruchomości, samochodów, a także pieniędzy. Warto zobaczyć opis jednej z realizacji przeprowadzonej w ramach prowadzonego śledztwa: Wpadł „Joker” i „Młody”.

Kolejną akcję przeprowadzili policjanci z Zarządu w Lublinie CBŚP wspólnie z kolegami krakowskiego zarządu biura oraz KMP w Lublinie na terenie województwa podkarpackiego. Funkcjonariusze odkryli i zlikwidowali plantację konopi, która znajdowała się w kilku pomieszczeniach piwnicy domu. Policjanci zabezpieczyli łącznie kilkadziesiąt krzaków konopi w ostatniej fazie wzrostu oraz ponad 7 kg ziela konopi w różnych fazach suszenia. W trakcie akcji zatrzymano 3 osoby i zabezpieczono pieniądze na poczet przyszłych kar. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, gdzie przedstawiono im zarzuty uprawy konopi oraz produkcji znacznych ilości narkotyków. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane przez sąd.

Funkcjonariusze Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim CBŚP zatrzymali 25-letniego mieszkańca województwa zachodniopomorskiego, u którego w samochodzie znaleźli ponad 8 kg marihuany. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania dodatkowo przejęli prawie kilogram amfetaminy, a także ujawnili domową plantację konopi w pierwszej fazie wzrostu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Sprawę nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

