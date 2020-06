Skuteczna walka z narkobiznesem Data publikacji 03.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gliwiccy kryminalni śledzą rynek narkobiznesu. Każdy sygnał o pojawieniu się większej ilości narkotyków traktowany jest priorytetowo. Policjanci przede wszystkim koncentrują się na namierzaniu dilerów i analizują powiązania wśród handlarzy środkami odurzającymi, efektem czego są liczne zatrzymania. Wczoraj policjanci przeszukali dwa knurowskie mieszkania użytkowane przez 25-latka. stróże prawa znaleźli prawie 4,5 kilograma narkotyków: amfetaminę, haszysz, marihuanę, MDMA i 630 tabletek ekstazy.

Wczoraj, 02.06.2020 r., około godziny 19.00, detektywi z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przeprowadzili tzw. realizację do prowadzonej sprawy i mając pewność, że znajdą zakazane środki, weszli do dwóch mieszkań. W czasie przeszukania pomieszczeń śledczy znaleźli narkotyki należące do 25-letniego mieszkańca Knurowa. Na poczet ewentualnych kar zabezpieczono też blisko 50 tys. zł w gotówce.

To kolejne zatrzymanie osoby podejrzanej o handel środkami psychoaktywnymi. Teraz mężczyzna odpowie przed prokuratorem i sądem, gdzie zostanie podjęta decyzja o jego dalszym losie. Przypominamy, że handel narkotykami to przestępstwo zagrożone karą 10 lat więzienia.

Nie ma tygodnia, by policjanci nie zatrzymali podejrzanego o posiadanie czy handel środkami psychoaktywnymi. Co oczywiste, z uwagi na dobro postępowań o wszystkich sprawach nie możemy jednak informować. Policjanci przestrzegają wszystkich, którzy są w posiadaniu lub też zamierzają kupować środki psychoaktywne o konsekwencjach prawnych takiego postępowania. Śledczy nieustannie śledzą rynek narkobiznesu i walczą z tym przestępczym procederem.

(KWP w Katowicach / mw)