Śmiertelny wypadek na zabrzańskim odcinku DK 88 Data publikacji 03.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabrzańscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj na zabrzańskim odcinku DK88. Niestety, w wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, po przetransportowaniu do szpitala, zmarł kierowca osobówki. Czynności w sprawie trwają, a policjanci apelują o rozsądek, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i trzeźwość za kółkiem.

Do wypadku drogowego doszło we wtorek, 02.06.2020 r., około godziny 13.00 na zabrzańskim odcinku DK 88. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 78-letni kierujący citroenem jadąc w kierunku Gliwic, chciał zawrócić w miejscu niedozwolonym i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki Scania. Niestety, 78-letni kierowca jadący citroenem zmarł po przetransportowaniu go do szpitala. W wyniku zdarzenia ucierpiała również 51-letnia pasażerka citroena.

Na miejscu wypadku lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czynności w sprawie trwają, a policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozsądek i trzeźwość za kółkiem.

Wspólnie zadbajmy o to, aby wszyscy podróżujący naszymi drogami bezpiecznie dotarli do celu.

(KWP w Katowicach/js)