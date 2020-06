Odzyskany peugeot, lexus i zabezpieczony ford, zatrzymany zleceniodawca kradzieży Data publikacji 03.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Skrupulatne czynności operacyjne policjantów z Woli doprowadziły do zatrzymania 35-letniego mężczyzny podejrzanego o zlecenie kradzieży hyundaia i handel narkotykami. Na terenie jego posesji policjanci zabezpieczyli peugeota poszukiwanego przez funkcjonariuszy z Francji, a w trakcie dalszych czynności dotarli do warsztatu, gdzie był ukryty skradziony lexus oraz został zabezpieczony ford. Podejrzany usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Na początku kwietnia do wolskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży hyundaia o wartości około 130 tysięcy złotych. Pojazd miał zostać wypożyczony na kilka dni. Operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu rozpoczęli ustalenia w tej sprawie i wyjaśniali okoliczności kradzieży. Od razu podejrzewali, że coś jest nie tak. Operacyjni we współpracy z dochodzeniowcami w trakcie kilku dni od zgłoszenia udowodnili 22-letniemu zgłaszającemu, że nie był szczery, a kradzież była fikcyjna. Wiedzieli też, że w sprawę zamieszany jest jeszcze jego 20-letni znajomy, który również został przez operacyjnych zatrzymany.

Policjanci dokładnie przeanalizowali materiał dowodowy, podejrzani usłyszeli zarzut pomocnictwa w kradzieży działając wspólnie i w porozumieniu. Skradziony hyundai został odzyskany na terenie powiatu wołomińskiego, auto było już częściowo zdemontowane.

Z ustaleń operacyjnych wynikało, że kradzież pojazdu została zlecona przez innego mężczyznę. Policjanci dotarli również do niego. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Bielan. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu. 35-latek był poszukiwany przez wolskich policjantów w związku z podejrzeniem handlu narkotykami.

Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli różne substancje w torebkach z zapięciem strunowym, wagę elektroniczną, repliki tablic rejestracyjnych, kamizelkę kuloodporną, a na terenie parkingu peugeota o wartości 150 tysięcy złotych, który był poszukiwany jako utracony w wyniku przestępstwa we Francji. Operacyjni, realizując czynności w tej sprawie, dotarli do warsztatu, gdzie był ukryty inny skradziony pojazd, lexus o wartości 100 tysięcy zł oraz został zabezpieczony ford.

35-letni mężczyzna został doprowadzony do komendy na Woli. Mężczyzna był wielokrotnie zatrzymywany, poszukiwany i notowany za różne przestępstwa oraz przebywał trzykrotnie w zakładzie karnym, gdzie odbywał karę łącznie ponad ośmiu lat pozbawienia wolności. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące handlu narkotykami i zlecenia kradzieży pojazdu. Drugi zarzut 35-latek usłyszał w warunkach recydywy. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące.

(KSP/ mw)