Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 03.06.2020 Policjanci z II Komisariatu KMP w Łodzi wspierani przez funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu, po kilkugodzinnych intensywnych poszukiwaniach odnaleźli zaginionego 65-latka. Mężczyzna został odwieziony do miejsca zamieszkania.

2 czerwca 2020 r. około godz.19:00 zaniepokojona opiekunka 65-latka zgłosiła jego zaginięcie. Jak oświadczyła, wcześniej byli razem w szpitalu w związku z problemami zdrowotnymi mężczyzny. Ostatni raz widziała go w taksówce, którą miał dojechać do miejsca zamieszkania. Niestety, mężczyzna tam nie dotarł. Zgłaszająca wystraszyła się, że mogło dojść do nieszczęścia, gdyż niepełnosprawny podopieczny w ostatnim czasie miał myśli samobójcze.

Ogłoszono alarm dla całego stanu osobowego II Komisariatu i policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Funkcjonariusze ustalili, że 65-latek przerwał podróż i wysiadł z taksówki w rejonie skrzyżowania ulic Hipotecznej z Pojezierską. Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny trafiło do wszystkich patroli pełniących służbę na terenie miasta.

Przed godziną 23:00 dzielnicowi z II Komisariatu Policji w okolicy dworca Łódź-Kaliska zauważyli zaginionego mężczyznę. Po potwierdzeniu tożsamości 65-latek został przekazany pod opiekę pracownikom placówki opiekuńczej.

(KWP w Łodzi/js)