Wyprzedzał na przejściu dla pieszych „na trzeciego”. Po pościgu okazało się, że był nietrzeźwy i poszukiwany listem gończym Data publikacji 03.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzebniccy policjanci zauważyli kierującego, który w obrębie przejścia dla pieszych, rażąco łamiąc przepisy, rozpoczął wyprzedzanie na „na trzeciego”. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać pojazd, jednak kierowca, nie zważając na wysyłane sygnały dźwiękowe i świetle, rozpoczął ucieczkę. Po dynamicznym i długotrwałym pościgu mężczyznę zatrzymano, gdy usiłował zbiec pieszo. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym, posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, znajduję się w stanie nietrzeźwości, a samochód, którym się poruszał nie posiadał aktualnych badań technicznych. Zatrzymany trafił już do aresztu śledczego.

Funkcjonariusze Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, w wyniku podjętych działań pościgowych, zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym i w ten sposób stworzył zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w organizmie, posiadał dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych. Ponadto okazało się, że zatrzymany po pościgu mężczyzna był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło po tym, jak policjanci w godzinach popołudniowych zauważyli w obrębie jednego z przejść dla pieszych w Trzebnicy pojazd marki Mercedes, którego kierujący niebezpiecznie wyprzedzał „na trzeciego” na tzw. podwójnej ciągłej. Funkcjonariusze postanowili natychmiast zatrzymać auto do kontroli. Kierujący jednak nie zareagował na sygnały świetlne i dźwiękowe dawane przez policjantów do zatrzymania się i zaczął uciekać. Funkcjonariusze od razu ruszyli w pościg.

Uciekając przed policjantami, kierujący wielokrotnie nie stosował się do sygnalizacji świetlnej, na ograniczeniu prędkości do 20 km na godzinę miał na liczniku 100 km/h, wyprzedzał również na podwójnej ciągłej. Mężczyzna swoim zachowaniem dopuścił się szeregu rażących wykroczeń w ruchu drogowym, przez co stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

W efekcie prowadzonych działań policjanci zatrzymali auto. Mężczyzna jednak dalej się nie poddawał i próbował uciekać pieszo. Po zatrzymaniu okazało się, że to 29-letni mieszkaniec Wrocławia poszukiwany listem gończym.

Kierowca trafił już do Aresztu Śledczego. Teraz odpowie dodatkowo przed sądem za wyprzedzanie w obrębie przejścia dla pieszych, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, ucieczkę przed patrolem Policji oraz złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

(KWP we Wrocławiu / mg)