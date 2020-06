Skuteczne działania Policji w walce z narkobiznesem – pięć osób aresztowanych Data publikacji 04.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali pięć osób w związku z przestępstwami narkotykowymi. Do realizacji doszło po wielu tygodniach prowadzenia działań operacyjnych. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z przestępczością narkotykową, a sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przy udziale funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i Nieetatowej Grupy Realizacyjnej zatrzymali w różnych miejscach miasta pięć osób zajmujących się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych. W działania podczas przeszukań mieszkań zaangażowany był także funkcjonariusz Straży Granicznej z psem do wykrywania narkotyków. Zatrzymania tylu osób jednocześnie poprzedzone były wielotygodniowymi działaniami operacyjnymi i zbieraniem materiału dowodowego w sprawie. Dzięki wytężonej pracy policjantów prokurator prowadzący po zapoznaniu się z materiałem wystawił nakazy zatrzymania oraz przeszukania miejsc przebywania wszystkich osób mających związek z przestępczym procederem.

Wszystkie wytypowane osoby to mieszkańcy Zielonej Góry, trudniące się udzielaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, głównie amfetaminy i marihuany. Przy zatrzymanych osobach zatrzymano łącznie prawie 150 gramów marihuany, ponad pół kilograma amfetaminy, 315 szt. tabletek ecstasy oraz prawie 400 gramów rzadko spotykanej na rynku kokainy. Łączna, czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 130 tysięcy złotych. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych grzywien pieniądze w kwocie ponad 17 tys. złotych oraz 330 euro.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 27 – 43 lat, znani Policji i wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania substancji psychotropowych — trzej ich znacznych ilości — a także zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych, za co według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności. Materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze na wystąpienia do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie wszystkich podejrzanych. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zdecydował o aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału I Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)