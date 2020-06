Zabezpieczyli 2 tys. sztuk podrobionej odzieży o wartości ponad 1,1 mln zł Data publikacji 04.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej wraz z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zabezpieczyli ok. 2 tys. sztuk wyrobów odzieżowych z podrobionymi znakami towarowymi. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego mienia to ponad 1,1 mln zł. W prowadzonym postępowaniu już została przesłuchania jedna osoba, 44-letnia obywatelka Bułgarii.

Funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Wołominie od dłuższego czasu prowadzą wspólną walkę z nielegalnym procederem polegającym na wprowadzaniu do obrotu odzieży, kosmetyków i pasmanterii z podrobionymi znakami towarowymi. Skoordynowane działania służb przynoszą spektakularne efekty. Kolejny już raz funkcjonariusze nie dopuścili do wprowadzenia na rynek znacznej ilości wyrobów z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek.

Funkcjonariusze ustalili, że na jednej z posesji w województwie mazowieckim może znajdować się odzież z podrobionymi znakami towarowymi. W wyniku działań przeprowadzonych 1 czerwca 2020 r. na terenie wytypowanej posesji w Raszynie mundurowi ujawnili i zabezpieczyli ok. 2 tys. sztuk podróbek, w tym bluzy, koszulki, spodnie, buty i torebki.

Szacunkowa wartość rynkowa zatrzymanego towaru to ponad 1,1 mln zł. Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Funkcjonariusze przesłuchali już jedną osobę, 44-letnią obywatelkę Bułgarii i jak zapowiadają to nie koniec prowadzonych czynności.

