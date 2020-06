Rzucił się z nożem na policjantów. Został aresztowany Data publikacji 04.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Warce zatrzymali 27-latka, który w trakcie interwencji rzucił się z nożem na policjantów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, został tymczasowo aresztowany. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W ubiegły piątek, 29.05.2020 r., umundurowani policjanci udali się na interwencję domową w Warce. Kiedy dotarli na miejsce przed blokiem zastali mężczyznę, który podszedł do funkcjonariusza trzymając w ręku nóż kuchenny skierowany ostrzem w jego kierunku. Nagle zadał zamaszysty cios ręką mierząc w szyję policjanta. Atakujący nie reagował na wydawane przez mundurowych polecenia. Funkcjonariusze sprawnie odparli atak napastnika. Obezwładnili go, a następnie doprowadzili do komendy i osadzili w policyjnym areszcie.

Zatrzymany 27-latek po usłyszeniu zarzutów czynnej napaści na funkcjonariuszy, zmuszania ich do odstąpienia od czynności oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia na wniosek Prokuratury Rejonowej w Grójcu, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)