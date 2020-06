Zatrzymani po tym jak przynieśli do domu niewybuch Data publikacji 04.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny radomskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kobieta w jednym z mieszkań w Radomiu ma niewybuch, który przyniosła z lasu. Jej zachowanie doprowadziło do ewakuacji mieszkańców z pobliskich bloków. Pocisk został zabezpieczony i zabrany przez saperów z jednostki w Dęblinie. Policjanci zatrzymali nietrzeźwą kobietę i jej znajomego. Przedstawiono im zarzuty i zastosowano policyjne dozory. Przypominamy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o niewybuchu w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Marii Gajl w Radomiu. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kobieta przyniosła pocisk z lasu. Znalezisko o długości około 60 cm, prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej. Policjanci zarządzili ewakuację mieszkańców pobliskich bloków. Na miejscu pracowały służby, był też policyjny pirotechnik. Powiadomiono o zdarzeniu patrol saperów z jednostki w Dęblinie, który zabezpieczył i zabrał niewybuch.

Policjanci zatrzymali 40-letnią kobietę, która miała w domu pocisk i jej 47-letniego znajomego, który pomógł jej przenieść go z lasu. Oboje w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi, badanie alkomatem wykazało u kobiety 2,5 promila alkoholu, natomiast u mężczyzny 2 promile. Trafili do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani.

Doprowadzono ich do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzut posiadania materiałów niebezpiecznych. Za przestępstwo to grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W środę sąd zastosował wobec zatrzymanych policyjne dozory.

Policjanci przypominają jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów.

Autor: Justyna Leszczyńska