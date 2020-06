Myszkowscy policjanci pompowali dla Wojtusia Powrót Generuj PDF Drukuj Myszkowscy policjanci wsparli akcję strażaków z Gaszyna. Zasady akcji #GaszynChallenge są bardzo proste. Wystarczy tylko wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA Wojtusia Howisa z Galewic lub w wersji light, zamiast pompek wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne przynajmniej 3 instytucje, które mają 48 godzin na wykonanie zadania.

Policjanci z Myszkowa otrzymali nominację od druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Przybynowa do wzięcia udziału w bardzo szczytnym celu. Bez chwili wahania myszkowscy stróże prawa podjął wezwanie w walce o życie i zdrowie 18-miesięcznego Wojtusia i wczoraj wykonali zadanie.

Wojtuś Howis z Galewic to 18-miesięczny chłopiec, który zmaga się z chorobą SMA — najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni. Aby mógł przeżyć, musi jak najszybciej otrzymać najdroższy lek na świecie, wart 9 milionów złotych. #GaszynChallenge to akcja, która łączy dbanie o kondycję fizyczną z pomocą osobie potrzebującej. W akcję włączają się różne instytucje, samorządowcy, przedstawiciele firm, a także prywatne osoby. Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie z wielką radością przyjęła wyzwanie i od razu przystąpiła do działania. Wczoraj myszkowscy mundurowi pompowali dla Wojtusia, tym samym wspierając szczytny cel na rzecz walki z jego chorobą. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy włączyć się w tę szlachetną i wyjątkową akcję.

To nie pierwsza taka inicjatywa, w którą funkcjonariusze z myszkowskiej jednostki zaangażowali się na rzecz niesienia pomocy osobom potrzebującym i chorym. Po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy nie tylko po to, aby chronić, ale w znacznej mierze pomagać też innym.

Wojtusiowi wszyscy życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, jesteśmy z Tobą i Twoimi rodzicami, trzymamy mocno kciuki! Na Twoje konto trafi też od nas cegiełka.

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie do wykonania zadania nominowała: Komendę Powiatową Policji w Zawierciu, Komendę Miejską Policji w Częstochowie oraz Komendę Miejską Policji w Mysłowicach. Trzymamy kciuki za Wojtusia i jego rodziców! Jesteśmy z Wami!

(KWP w Katowicach / kp)