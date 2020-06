Zostań policjantem! Zgłoś się do nas i wybierz wyjątkową drogę zawodową! Data publikacji 04.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kończysz szkołę średnią? Studia? A może po prostu jesteś w momencie podjęcia decyzji o wyborze swojej drogi zawodowej? Zachodniopomorska Policja zachęca – dołącz do nas! To służba z wyjątkową misją pomocy drugiemu człowiekowi, możliwością rozwoju i stabilnym zatrudnieniem. Sprawdź szczegóły!

Informujemy, że od 3 czerwca 2020 r. można składać dokumenty dotyczące naboru do Policji o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji.

Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Bycie policjantem to przede wszystkim codzienna satysfakcja z pełnionej służby.

Dołącz do drużyny profesjonalistów i zostań jednym z nas!

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie i dobre zarobki (na starcie 3940 zł netto);

- prawa emerytalne po 25 latach służby;

- możliwość rozwoju osobowego;

- szeroki katalog specjalizacji.

Tutaj znajdziesz komplet informacji: Zostań Policjantem.

(KWP w Szczecinie/js)