Sznupek odwiedził chłopca na kwarantannie Data publikacji 04.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bytomscy policjanci codziennie kontrolują osoby objęte kwarantanną. Wśród nich bardzo często znajdują się rodziny z dziećmi. Maluchy czekają na wizytę policjantów, a widok radiowozu jest niejednokrotnie urozmaiceniem ich dnia. Wczoraj maskotka Śląskiej Policji - Sznupek, odwiedził 4-letniego Artura.

Bytomscy mundurowi codziennie kontrolują osoby objęte kwarantanną domową. Bardzo często kwarantannę przechodzą również dzieci. Dla najmłodszych widok radiowozu czy policjanta to nie lada radość i atrakcja dnia. Wczoraj, 03.06.2020 r. policjanci postanowili umilić czas spędzany na kwarantannie 4-letniemu Arturowi i odwiedzili go wraz z maskotką Śląskiej Policji - Sznupkiem. Mundurowi przekazali chłopcu drobne upominki, wśród których były kolorowanki, odblaski i kask rowerowy. Wizycie towarzyszyło wiele pozytywnych emocji, od szczerego uśmiechu do łez wzruszenia.

