Kolejne uderzenie w przestępców narkotykowych na Dolnym Śląsku

Policjanci z Dolnego Śląska kolejny raz zatrzymali w podobnym czasie przestępców narkotykowych. W Bolesławcu podejrzany posiadał 100 porcji handlowych metamfetaminy, a także handlował narkotykami. W Oławie natomiast mężczyzna posiadał przy sobie ok. 400 porcji handlowych amfetaminy. Policjanci weryfikują, czy trudnił się jej sprzedażą. Podobne ustalenia wykonują mundurowi z Trzebnicy, po zatrzymaniu dwóch sprawców, którzy posiadali ok. 500 porcji marihuany. W Legnicy funkcjonariusze ujawnili w jednym z mieszkań plantację konopi indyjskiej. Z ilości zabezpieczonych krzewów można byłoby uzyskać ok. 600 porcji handlowych tego narkotyku. Wszyscy zatrzymani za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem.

Policjanci z Dolnego Śląska kolejny raz zatrzymali przestępców narkotykowych w naszym województwie. W podobnym czasie mundurowi z Bolesławca, Oławy, Trzebnicy czy Legnicy udaremnili handel środkami zakazanymi ustawą, zlikwidowali nielegalną plantację i zabezpieczyli różnego rodzaju narkotyki.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowogrodźcu zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Zabezpieczone środki odurzające w postaci 100 porcji handlowych metamfetaminy i zebrany materiał dowodowy potwierdziły podejrzenia mundurowych. 23-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec nie tylko posiadał środki odurzające, ale także nimi handlował.

Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach pełniąc nocną służbę kontrolowali piwnice w blokach mieszkalnych. W jednej z nich na korytarzu zauważyli światło. Postanowili sprawdzić to miejsce. Zauważyli siedzącego na podłodze mężczyznę, który na widok policjantów zaczął bardzo nerwowo zachowywać się. Okazało się, że jest to 38-letni mieszkaniec Jelcza-Laskowic. Policjanci szybko ujawnili powód niepokoju mężczyzny. Funkcjonariusze znaleźli przy nim 10 woreczków „strunowych” z białym proszkiem. Po przebadaniu okazało się, że jest to amfetamina. Z zabezpieczonej ilości tych zakazanych prawem środków można byłoby uzyskać ponad 400 porcji handlowych tego narkotyku. Policjanci sprawdzają obecnie czy mężczyzna nie trudnił się sprzedażą tych środków.

Podobne ustalenia będą musieli wykonać kryminalni z komendy w Trzebnicy, gdzie zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. Policjanci u 20-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego znaleźli susz roślinny. Przeprowadzona analiza testerami wykazała, że zabezpieczony susz to marihuana. W trakcie prowadzonych czynności z zatrzymanym, na jego posesję przyjechał drugi mężczyzna w wieku 41 lat, znany również policjantom z działalności przestępczej związanej z narkotykami. Sprawdzenie jego osoby i zajmowanych przez niego pomieszczeń doprowadziło do ujawnienia kolejnych narkotyków w postaci marihuany. Łącznie na czarny rynek nie trafi blisko 500 porcji tych środków.

Praca operacyjna policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy doprowadziła natomiast do zatrzymania 27-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Z uzyskanych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, że mężczyzna w swoim mieszkaniu prowadzi profesjonalną uprawę marihuany. Mundurowi ujawnili i zabezpieczyli namiot, wraz z profesjonalnym sprzętem służącym, do uprawy znajdujących się w nim roślin. Ponadto, w jednym z pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili susz marihuany. Na czarny rynek tym razem nie trafi ponad 600 porcji tego narkotyku.

To kolejne działania dolnośląskich policjantów ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej w naszym województwie. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Za posiadanie środków odurzających czy substancji psychotropowych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel takimi środkami zwiększa karę do 10 lat więzienia. Policjanci wciąż pracują przy tych sprawach, by ustalić jak najwięcej szczegółów.

