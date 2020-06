Obejrzyj film i dołącz do nas Data publikacji 05.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfakcji oraz oferująca możliwość rozwijania się — to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Do tego uposażenie, które na starcie kariery w naszej formacji wyniesie blisko 3880 zł na rękę. Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez wrocławskich policjantów wspólnie z młodymi ludźmi z pasją i wielkim talentem — uczniami Wrocławskiej Szkoły Filmowej Mastershot. Dowiecie się z niego m.in. dlaczego zaraz po dynamicznej akcji policyjnej jeden z zatrzymanych potraktowany został w niestandardowy sposób. Będziecie mieli również możliwość zapoznania się w interesującej formie z założeniami procesu rekrutacji.

Jeszcze do niedawna zachęcaliśmy kandydatów do służby w Policji, aby z uwagi na zaistniałą szczególną sytuację, kierowali dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji drogą pocztową. Spora część z osób skorzystała z tej możliwości, co w czasie panujących ograniczeń związanych z epidemią dało możliwość wdrożenia w ich przypadku wstępnych działań związanych z procesem rekrutacji. Będą one mogły teraz przystąpić do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Na obecnym etapie przyjęte rozwiązania umożliwiają już powrót do klasycznej formy rekrutacji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby w szeregach Policji znajdują się tu:

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS

Służba w naszych szeregach daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją — dużo wymagający i dużo dający w zamian.

To zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Być może w podjęciu decyzji pomoże zamieszczony film zrealizowany przez wrocławskich policjantów razem z uczniami z Wrocławskiej Szkoły Filmowej Mastershot. Zachęcamy do jego obejrzenia i rozważenia ważnej życiowo decyzji zawodowej, związanej ze stabilną, ciekawą pracą, która być może stanie się także pasją.

(KWP we Wrocławiu / kp)

