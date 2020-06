Utracona koparka o wartości 150 tysięcy złotych ujawniona na budowie przez wrocławskich policjantów Data publikacji 04.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z wrocławskiej drogówki ujawnili utraconą koparkę o wartości blisko 150 tysięcy złotych. Funkcjonariusze interweniowali na budowie w gminie Czernica, gdzie sprzęt był wykorzystywany przez inną osobę. Obecnie policjanci komisariatu w Siechnicach wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy, w tym fakt przejęcia sprzętu przez osobę nieuprawnioną. Koparka wróciła już do prawowitego właściciela.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, podjęli działania na terenie jednego z placów budowy, gdzie ujawnili utraconą maszynę do robót ziemnych. Zawiadomienie w tej sprawie złożył pokrzywdzony podmiot, wyceniając ją na kwotę 150 tysięcy złotych. Wcześniej firma wykonywała prace w gminie Czernica i parkowała tam należący do niej sprzęt. Niestety został on przejęty przez osobę do tego nieuprawnioną.

Odzyskaną koparkę policjanci zabezpieczyli i przekazali już prawowitemu właścicielowi. Teraz wyjaśnieniem okoliczności tej sprawy zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Siechnicach. Sprawdzają m. in. okoliczności przejęcia sprzętu.

W świetle obowiązujących przepisów zarówno przywłaszczenie mienia, jak i jego kradzież, jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawiania wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)