Areszty za wyłudzenia pieniędzy od seniorów Data publikacji 05.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali sześć osób wyłudzających ogromne sumy pieniędzy od seniorów. Sprawcy stosowali podstęp, podając się za policjantów. Na czele tej zorganizowanej grupy przestępczej stała kobieta.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy wsparciu kolegów z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali w Warszawie sześć osób. Są to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pieniędzy od osób w podeszłym wieku. Realizacja sprawy została uzgodniona z prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która na podstawie dostarczonych materiałów dowodowych wszczęła śledztwo.

Wszystko zaczęło się na początku kwietnia tego roku. Do małżeństwa mieszkającego na poznańskim Grunwaldzie zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Opowiedział starszym ludziom historyjkę, że są oni na celowniku grupy przestępczej. Był na tyle przekonujący, że nakłonił seniorów do zlikwidowania lokaty oszczędnościowej w banku. Skłonił ich także do przekazania całej biżuterii i kosztowności, jakie mieli w domu. Dzwoniący mężczyzna mówił, że przekazanie pieniędzy i złota do policyjnego depozytu jest bezpieczne. W ten sposób para straciła wszystkie oszczędności życia.

Sprawą zajęli się natychmiast policjanci z miejscowego komisariatu i z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Sprawę zaczęli także analizować policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. I to oni wpadli na pierwsze tropy. A wiodły one do Warszawy.

Na podstawie informacji oraz materiału dowodowego okazało się, że oszuści wywodzą się ze środowiska na warszawskiej Pradze. Policjanci wytypowali grupę młodych mężczyzn, którą kierowała kobieta. W ocenie oficerów prowadzących sprawę tworzyli oni wszyscy zorganizowaną grupę przestępczą. Szybko wyszło na jaw, że poza Poznaniem działali oni także na terenie trójmiasta i wyłudzili od seniorów około milion złotych. Akcja zatrzymania podejrzanych odbyła się w poniedziałek w Warszawie. W działaniach wzięli udział również policjanci z Komendy Stołecznej Policji. Wszyscy zostali przewiezieni do Poznania.

Na podstawie materiałów dowodowych prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawili wszystkim zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i siedmiu oszustw. Wszyscy podejrzani zostali aresztowani przez poznański sąd.

(KWP w Poznaniu / mw)