Fałszywy policjant zatrzymany na gorącym uczynku

Policjanci z wydziału kryminalnego mysłowickiej jednostki zatrzymali 21-letniego fałszywego policjanta. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku podczas odbierania pieniędzy od seniorki z Mysłowic. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Może mu grozić do 8 lat więzienia.

We wtorek (2.06.2020 r.) do policjantów od rana docierały sygnały o telefonach od oszustów podających się za policjantów. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez mundurowych z wydziału kryminalnego mysłowickiej komendy. Podczas przejazdu na miejsce jednego ze zgłoszeń, na ul. Konopnickiej stróże prawa zauważyli wyraźnie zdenerwowaną starszą kobietę rozmawiającą przez telefon. Wiedząc o wzmożonej aktywności oszustów sytuacja ta wzbudziła w policjantach czujność. Jak się później okazało słusznie. W pewnym momencie do seniorki podszedł postawny mężczyzna ubrany na czarno. Kobieta sięgnęła ręką do torebki po pakunek, a wtedy do akcji wkroczyli kryminalni. Na gorącym uczynku zatrzymali 21-letniego mieszkańca powiatu bielskiego. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że tego dnia około godziny 10.00 do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta i wypytywał o jej oszczędności. Mężczyzna twierdził, że znaleziono podrobiony dowód osobisty seniorki i jej pieniądze są zagrożone. Wystraszona 75-latka zabrała 35 tys. zł oszczędności i instruowana przez rzekomego policjanta udała się w miejsce przekazania pieniędzy. W ostatniej chwili od utraty oszczędności życia uchronili ją mysłowiccy kryminalni. Zatrzymany 21-latek trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Grozi mu do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)