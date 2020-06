Prędkość – kontrolujemy, bezpieczeństwo – zapewniamy Data publikacji 05.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zapobieganie wypadkom drogowym i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu, to główne zadanie policjantów ruchu drogowego z lubuskiej Policji. Mundurowi usytuowani w miejscach szczególnie zagrożonych zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim, egzekwowali od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Tylko z samego powiatu krośnieńskiego policjanci ujawnili ponad 50 nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Jazda z nadmierną prędkością jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Niejednokrotnie są to zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, a obrażenia ciała jakich doznają uczestnicy takich wypadków są bardzo poważne. Policjanci ruchu drogowego chcąc ograniczyć liczbę wypadków do których dochodzi na polskich drogach, a także zwiększyć bezpieczeństwo na terenie powiatu włączyli się w działania „Prędkość”, podczas których ujawnili ponad 50 wykroczeń drogowych. Mundurowi wspomagani przez Żandarmerię Wojskową obserwowali zachowania kierowców na drodze, w szczególności prędkość z jaką poruszają się pojazdy, sposób jazdy oraz przestrzeganie innych przepisów z zakresu ruchu drogowego. Funkcjonariusze realizując to zadanie wybierali miejsca szczególnie zagrożone zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim, wykorzystując do działań laserowe mierniki prędkości. Ponadto podczas kontroli zwracali między innymi uwagę na ważność dokumentów, stan techniczny pojazdów, a także zachowanie samych kierujących. Odpowiedzialności nie uniknęli również kierowcy, którzy lekceważąc czerwone światło na sygnalizatorze świetlnym wjechali na most Elizy, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy.

Pamiętaj! Jadąc z nadmierną prędkością zagrażasz nie tylko sobie, ale i innym. Bądź odpowiedzialnym kierowcą i ściągnij nogę z gazu.

podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim