Razem dla Grzesia. Liczy się każda kropla krwi Data publikacji 05.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Koledzy i koleżanki zmagającego się z nowotworem policjanta proszą każdego, kto może i chce podzielić się cząstką siebie, o krew. Nasz kolega Grzegorz - policjant z 10-letnim stażem służby w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej zmaga się z trudną chorobą. Będzie można oddać każdą grupę krwi. Krew będzie zbierana w siedzibie bielskiego pododdziału prewencji, przy ul. Zwierzynieckiej 9, w dniu 9 czerwca 2020 roku. Rejestracja krwiodawców obywać się będzie w godzinach 9 -12.

9 czerwca 2020 r., w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Akcja zorganizowana jest jako pomoc dla Grzegorza - policjanta z Bielska-Białej z 10-letnim stażem służby, który zmaga się z chorobą nowotworową. W Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej działa Klub Honorowych Dawców Krwi, który skupia 59 członków policjantów i emerytów policyjnych. Jest on drugim co do wielkości klubem działającym na terenie Bielska-Białej.

Jeśli chcesz podzielić się cząstką siebie oddając krew:

zjedz lekki posiłek, wypij minimum 1,5 litra płynów,

zgłaszając się weź dokument potwierdzający tożsamość.

Zapraszamy dawców:

Bez objawów infekcji, takich jak katar, kaszel, duszności, gorączka,

Z warunkami do ujemnego wywiadu epidemiologicznego (14 dni od ostatniego pobytu za granicą, bez kontaktu z osobami objętymi kwarantanną lub chorymi na Covid-19)

(KWP w Katowicach/js)