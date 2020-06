Zarzut usiłowania zabójstwa dla mieszkańca Pisza Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Pisza w wieku 28 i 36 lat, którzy dotkliwie pobili mężczyznę. Do zdarzenia doszło na terenie piskich ogrodów działkowych. Sprawcy uderzali pokrzywdzonego pięściami po twarzy i kopali go po całym ciele. Zmusili go też, aby wszedł do nagrzanej od słońca metalowej beczki, w której zamknęli swoja ofiarę. 36-latek spowodował u pokrzywdzonego poważny uraz głowy uderzając go maczetą. Usłyszał on zarzut usiłowania zabójstwa. Jego kolega odpowie za stosowanie przemocy i groźby bezprawnej.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (31 maja br.) na terenie ogrodów działkowych w Piszu, gdzie mężczyzna został poważnie ranny w głowę od uderzenia maczetą. Policjanci na miejscu zatrzymali 28-letniego mieszkańca Pisza biorącego udział w tym zajściu. Mężczyzna był kompletnie pijany. Twierdził, że razem z nim był jeszcze kolega, który uciekł. Funkcjonariusze ustalili kim był drugi z mężczyzn i kilka godzin później zatrzymali go. Znajdował się pod znacznym działaniem alkoholu. Obaj trafili do policyjnego aresztu.

Śledczy podjęli działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zajścia. W toku prowadzonych czynności ustalili, że 28 i 36-latek przemocą oraz groźbą bezprawną zmuszali pokrzywdzonego do określonego zachowania. Trzymając go za szyję, uderzali pięściami po głowie i kopali po cały ciele. Grożąc mężczyźnie zmusili go, aby wszedł do nagrzanej od słońca metalowej beczki, którą następnie przykryli wiekiem pozbawiając go w ten sposób wolności. Następnie zmusili mężczyznę, aby położył się pod ścianą domku letniskowego. Przy użyciu maczety oraz siekiery na zmianę uderzali bezpośrednio nad ciałem pokrzywdzonego w ścianę budynku powodując u pokrzywdzonego uzasadnione poczucie strachu i utraty bezpieczeństwa. W pewnym momencie 36-latek, trzymaną w ręku maczetą, uderzył w głowę leżącego mężczyznę powodując u niego poważne obrażenia. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego obaj zatrzymani usłyszeli zarzut stosowania przemocy oraz groźby bezprawnej zmuszając pokrzywdzonego do określonego działania. 36-latek usłyszał też drugi zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa. Czynu tego dokonał w okresie tzw. recydywy.

Decyzją sądu 28-latek objęty został dozorem policyjnym. Tym samym zobowiązany jest do stawiennictwa w piskiej komendzie 3 razy w tygodniu. Dodatkowo ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zbliżania się do niego na odległość umożliwiającą bezpośredni kontakt. Wobec 36-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwa 28-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast 36-latkowi grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

