Wyłudzał telefony posługując się danymi innych osób. Wpadł podczas policyjnej zasadzki

36 zarzutów za oszustwa i usiłowania usłyszał mężczyzna zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 32-latek podejrzany jest o wyłudzenia usług telekomunikacyjnych. Straty powstałe w wyniku tego przestępczego procederu oszacowano wstępnie na blisko 125 tys. zł. Sprawca wykorzystując dane osobowe pozyskane w wyniku oszustwa, zawierał umowy telekomunikacyjne wyłudzając telefony komórkowe najnowszej generacji. Za przestępstwa polegające m.in. na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a także posiadanie narkotyków, podejrzanemu grozić może teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali osobę podejrzaną o szereg oszustw polegających m.in. na wyłudzaniu usług telekomunikacyjnych.

Jak wynika z ustaleń operacyjnych funkcjonariuszy, 32-letni mężczyzna przebywający na terenie Wrocławia posługiwał się danymi różnych osób, które pozyskiwał z sieci. Wykorzystując je zawierał umowy na usługi telekomunikacyjne, wchodząc w ten sposób w posiadanie markowych telefonów komórkowych. Policjanci ustalili, że mężczyzna sprzedawał je następnie m.in. w lombardach.

Wpadł podczas policyjnej zasadzki, gdy po godzinie 10.00 chciał pobrać kolejny telefon od kuriera. Okazał się być również osobą poszukiwaną przez prokuraturę w celu ustalenia miejsca pobytu.

Trafił prosto do policyjnego aresztu, a dalsze czynności w tej sprawie realizowali już funkcjonariusze z komisariatu na Starym Mieście. Zgromadzili oni materiały dowodowe dające podstawę do przedstawienia mężczyźnie aż 36 zarzutów, które usłyszał w prokuraturze. Dotyczyły one głównie oszustw i ich usiłowania, a także posiadania narkotyków. Przeszukując bowiem miejsce zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze zabezpieczyli jeszcze kilka porcji marihuany.

Straty w tej sprawie zostały oszacowane na kwotę 125 tys. zł.

32-letniemu mężczyźnie za czyny, o które jest podejrzany grozić może kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje teraz sąd.

(KWP we Wrocławiu / mg)