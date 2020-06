Rozponał poszukiwanego w drodze na służbę Data publikacji 05.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Posterunku Policji w Michałowie, jadąc samochodem na służbę, rozpoznał poszukiwanego, gdy ten szedł ulicami miasta. Mężczyzna miał do odbycia karę roku pobawienia wolności. Poszukiwany został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Wczoraj, 04.06.2020 r., tuż przed 14, policjant z Posterunku Policji w Michałowie jadąc na służbę, zauważył poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał samochód i już po chwili mężczyzna był w jego rękach. Zatrzymany był zaskoczony całą sytuacją. Jak się okazało, był on poszukiwany do odbycia kary roku pozbawienia wolności za znęcanie się nad rodziną w warunkach recydywy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

(KWP w Białymstoku / mw)