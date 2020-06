Gaszynchallenge - Pomoc dla Wojtusia

Łowiccy policjanci przyłączyli się do wsparcia wspólnej akcji pomocy małemu Wojtusiowi, choremu na SMA. Jest to najcięższa postać rdzeniowego zaniku mięśni. Chłopcu pilnie potrzebny jest bardzo drogi lek, którego koszt wynosi 9 milionów złotych. Bez wahania przystąpiliśmy do akcji, bo cel jest bardzo szczytny. Nie po raz pierwszy z wielkim zaangażowaniem pomagamy osobom potrzebującym, wspierając wiele innych tego typu inicjatyw. Dziękujemy za nominację Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach. Uczestnicząc w tej akcji nie tylko ćwiczyliśmy ale również zorganizowalimy wspólną zbiórkę na ten szlachetny cel. 5 czerwca na dziedzińcu komendy "pompowaliśmy" dla Wojtusia. Do wykonania kolejnego zadania nominujemy Komendę Miejską Policji w Skierniewicach oraz Komendę Powiatową Policji w Kutnie.

Wojtuś jesteśmy z Tobą, trzymamy kciuki za szczęśliwy finał tej akcji!