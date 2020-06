Zatrzymany za prezentowanie treści pornograficznych 14-letniemu chłopcu Data publikacji 05.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gdańska zatrzymali mężczyznę podejrzanego o prezentowanie małoletniemu treści pornograficznych. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych z Suchanina. Podczas przeszukania mieszkania 37-latka policjanci zabezpieczyli w nim telefon i nośnik danych, które zostały przekazane biegłemu z zakresu informatyki w celu sprawdzenia ich zawartości. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec zatrzymanego dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za to przestępstwo grożą trzy lata pozbawienia wolności.

Policjanci z Gdańska kilka dni temu przyjęli zawiadomienie o przestępstwie przeciwko wolności seksualnej. Informacje, które zdobyli policjanci z Suchanina, dotyczyły 37-letniego mężczyzny, który przez ponad rok miał prezentować treści pornograficzne chłopcu poniżej piętnastego roku życia. Sprawą od razu zajęli się śledczy i kryminalni. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania podejrzanego o to przestępstwo mężczyzny i rano zapukali do drzwi 37-latka. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Kryminalni podczas przeszukania mieszkania podejrzewanego zabezpieczyli dodatkowo telefon komórkowy oraz nośnik z danymi, które przekazali do zbadania biegłemu z zakresu informatyki śledczej w celu weryfikacji treści zawartych na urządzeniach.

Gdańscy śledczy przekazali zgromadzony materiał dowodowy prokuratorowi, który przedstawił 37-latkowi zarzut prezentowania małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych. Za to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego.

(KWP w Gdańsku / mw)