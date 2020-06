Zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej i zabezpieczyli ponad 1,5 mln złotych Data publikacji 08.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości wspólnie z mundurowymi z Wydziału Operacyjnego Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zatrzymali trzech mężczyzn wchodzących w skład międzynarodowej grupy przestępczej. To efekty śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Międzynarodowa grupa przestępcza wyłudzała środki pieniężne od firm z całego świata, które następnie przekazywała na kolejne rachunki bankowe, aby utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia. Stróże prawa odnaleźli ponad 1,5 mln złotych w gotówce pochodzące z przestępczego procederu.

Na przełomie marca i kwietnia tego roku śledztwo w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze od krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych wszczęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Sprawą od razu zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością katowickiej komendy wojewódzkiej. Szybko nadeszły efekty ich wytężonej pracy. W ubiegłym tygodniu śląscy policjanci wspólnie z mundurowymi z Wydziału Operacyjnego Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zatrzymali na terenie Warszawy trzech mężczyzn podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej.

Jak ustalili śledczy, zatrzymani mężczyźni w różnych miastach na terenie całego kraju brali udział w działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu środków pieniężnych od krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Członkowie tej grupy przestępczej wykorzystując utracone lub przerobione dokumenty zakładali rachunki bankowe na które przesyłane były pochodzące z oszustw pieniądze.

Zatrzymani w ubiegłym tygodniu przez policjantów mężczyźni to obywatele Kamerunu w wieku 47, 31 i 30 lat. 47-latek posiada również obywatelstwo polskie i został zatrzymany na gorącym uczynku – bezpośrednio po wyjściu z placówki bankowej, w której założył konto, posługując się skradzionym dokumentem tożsamości. Policjanci dokonali także przeszukań mieszkań i magazynów wynajmowanych przez mężczyzn. Tym sposobem odnaleźli gotówkę pochodzącą z przestępczego procederu. Zabezpieczyli aż ok. 1,5 mln złotych i 12 tys. euro. W trakcie przeszukań stróże prawa zabezpieczyli także fałszywe paszporty, karty bankomatowe, telefony komórkowe, karty SIM, laptopy i tablety. Dodatkowo w tej sprawie Prokuratura zablokowała środki na rachunkach bankowych w wysokości 1 713.208 złotych, 545.439 Euro i prawie 40 tys. dolarów.

Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, skąd zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Wszyscy zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i posługiwania się cudzymi dokumentami tożsamości, przy czym z przestępczej działalności uczyniono sobie stałe źródło dochodu. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 15 lat więzienia.

Tak skuteczna realizacja sprawy i przeprowadzenie skomplikowanych czynności było możliwe dzięki bliskiej współpracy policjantów z pionu zwalczającego cyberprzestępczość ze Śląska i Warszawy.

Postępowanie jest w toku, a policjanci i Prokuratura nie wykluczają dalszych zatrzymań.