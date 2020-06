Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie dotyczącej wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych Data publikacji 08.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzeń pieniędzy z odszkodowań komunikacyjnych. Funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 8 osób. Sprawcy wyłudzili ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych od 8 towarzystw ubezpieczeniowych. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

To kolejne zatrzymania osób, które na terenie województwa mazowieckiego zajmowały się wyłudzaniem odszkodowań z tytułu zgłaszanych do ubezpieczycieli zdarzeń drogowych. Luksusowe samochody, głównie sprowadzane z zagranicy, były rejestrowane na podstawione osoby i ubezpieczane były polisami AC. Następnie organizowano fikcyjne kolizje drogowe z udziałem podstawionych osób. Po doprowadzeniu do uszkodzenia pojazdu szkoda ta była zgłaszana do ubezpieczyciela przez osoby, na które był zarejestrowany pojazd lub rzekomego kierowcę samochodu. W zgłoszeniach szkód kierowanych do ubezpieczycieli podawane były nieprawdziwe okoliczności zdarzenia, w wyniku którego miała zaistnieć zgłoszona szkoda. Osoby, na które zarejestrowane były samochody, w dokumentach przedkładanych ubezpieczycielom wskazywały należące do nich rachunki bankowe do wypłaty odszkodowań, skąd pieniądze przekazywane były organizatorom procederu.

Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, z tytułu wypłat odszkodowań z polis OC i AC doszło do wyłudzenia łącznie kwoty nie mniejszej niż 2,3 mln zł od 8 towarzystw ubezpieczeniowych.

Nie można wykluczyć, iż łączna kwota wyłudzonych przez sprawców odszkodowań, jak również krąg pokrzywdzonych ubezpieczycieli ulegnie rozszerzeniu podczas dalszego postępowania.

Dotychczas zarzuty postawiono 44 osobom, w tym 2 z nich aresztowano.

Śledczy zabezpieczyli mienie ruchome oraz pieniądze na kwotę 1,2 mln złotych.

(KWP zs. w Radomiu / kp)