Policjanci zatrzymali dilerów działających na terenie powiatu kłobuckiego Data publikacji 08.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kłobuccy kryminalni, przy współpracy z policjantami Katowic, Opola oraz Częstochowy, zatrzymali osoby związane z handlem narkotykami. W wyniku przeprowadzonych działań dwóm mieszkańcom powiatu kłobuckiego przedstawiono już zarzuty. Wobec jednego z nich sąd zastosował tymczasowy areszt, natomiast wobec drugiego dozór oraz poręczenie majątkowe.

Kłobuccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wpadli na trop grupy osób, które mogły posiadać i rozprowadzać duże ilości substancji psychoaktywnych. Przypuszczenia śledczych potwierdziły się w minioną środę, kiedy to kryminalni wkroczyli do akcji. Podczas zaplanowanych działań, śledczy w różnych miejscach zatrzymali osoby związane z handlem narkotykami i przejęli znalezioną u nich amfetaminę.

W działaniach, prowadzonych jednocześnie na terenie dwóch powiatów: kłobuckiego i częstochowskiego, kłobuckich policjantów wspomagali mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie oraz przewodnicy psów z psami szkolonymi do wykrywania narkotyków z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

W zatrzymaniach, prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego oraz powiatu częstochowskiego, udział wzięli policjanci z katowickiego oraz opolskiego pododdziału kontrterrorystycznego.

Zarzuty w sprawie usłyszało dwóch mieszkańców powiatu kłobuckiego. 44-latek usłyszał zarzut posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek kłobuckich śledczych oraz częstochowskiego prokuratora, sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat więzienia. Wobec drugiego z podejrzanych sąd zastosował policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe. 34-latek usłyszał zarzut posiadania i handlu narkotykami. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie sprawa jest wielowątkowa i ma charakter rozwojowy.

(KWP w Katowicach / kp)