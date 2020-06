Policjanci, strażacy i sportowcy oddali krew Data publikacji 08.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomaganie ma się po prostu we krwi. Policjanci, strażacy ochotnicy i sportowcy - to oni wsparli II Edycję Akcji Krwiodawstwa pod nazwą „Mieszkańcy Gminy Dubiecko dzielą się krwią”, która odbywał się 7 czerwca br., na rynku w Dubiecku. Krwiodawcy przekazali ponad 14 litrów czystej bezinteresownej pomocy. W obecnej sytuacji takie gesty są wyjątkowo cenne.

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zweryfikowała wiele aspektów naszego życia. To, co wczoraj wydawało się mało ważnym elementem codzienności, dziś nabiera znaczenia i skłania do refleksji. Są jednak takie obszary, które mimo bardzo trudnej sytuacji, pozostają niezmienne, a dowodem tego są akcje, w których udział biorą funkcjonariusze różnych służb.

I tym razem służby oraz mieszkańcy naszego powiatu spisali się na medal. Na Rynku w Dubiecku ustawił się mobilny punkt poboru krwi – krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Każda pełnoletnia i zdrowa osoba mogła oddać krew potrzebującym. Zarejestrowano 44 osoby, chętne by zostać dawcami krwi. Nie wszyscy jednak mogli zostać krwiodawcami, decydowały drobne kwestie zdrowotne, zbyt niskie lub wysokie ciśnienie, ale najważniejsze jest to, że tak wielu ludziom zależy na zdrowiu i życiu innych ludzi. Krew oddały 32 osoby. W sumie zebrano ponad 14 litrów krwi.

Inicjatorem przedsięwzięcia był funkcjonariusz policji sierż.szt. Mateusz Koczenasz, który na co dzień pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego przemyskiej komendy. Jest również strażakiem ochotnikiem i prezesem HDK PCK „Kropla nadziei”, działającym przy OSP w Dubiecku.

Krew oddawali policjanci, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Dubiecku, Tarnawcach, Przedmieściu Dubieckim, Nienadowej, Hucisku Nienadowskim i Drohobyczce oraz mieszkańcy Gminy Dubiecko i nie tylko. Akcję wsparli również sportowcy z Klubu Sportowego „Fala” Bachórzec.

Dziękujemy!