Jelonek biegał po autostradzie. Dzięki policjantom bezpiecznie trafił do lasu Data publikacji 08.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Po autostradzie A-4 wczoraj w godzinach popołudniowych biegał młody jelonek. Szybkie działanie legnickiej drogówki zapobiegło realnemu zagrożeniu dla uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, aby za kierownicą bacznie obserwować drogę i dostosować prędkość do ewentualnego zagrożenia, które może pojawić się na drodze.

Wczoraj, 07.06.2020 r., w godzinach popołudniowych policjanci legnickiej drogówki, pełniący służbę na autostradzie, otrzymali zgłoszenie o biegającym po jezdni młodym jelonku. Zwierzę stanowiło potencjalne zagrożenie dla kierowców poruszających się A-4.

Na wysokości 64 km pomiędzy miejscowościami Krzywa a Jadwisin funkcjonariusze zauważyli stojącego na środku drogi małego wystraszonego jelenia. Z uwagi na niebezpieczeństwo podjęto decyzję o chwilowym zamknięciu jezdni. Jeden z policjantów, łapiąc jelonka za rogi, przeprowadził go na pobocze. Następnie, aby nie wchodził na jezdnię, funkcjonariusze przenieśli go do pobliskiego lasu.

(KWP we Wrocławiu/js)