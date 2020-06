Zatrzymali nietrzeźwych kierujących Data publikacji 08.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku interweniowali wobec dwóch osób, które wsiadły za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Jedna z nich została ujęta przez funkcjonariusza Policji będącego w czasie wolnym. Zatrzymano także dwóch kierowców posiadających sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i ukarano 76 osób, które nie stosowały się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Z kolei inny pomorski funkcjonariusz - z Wejherowa - w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

KPP w Wejherowie

W miniony weekend słupscy policjanci kilkukrotnie interweniowali wobec osób, które podejrzewali o popełnianie przestępstw drogowych. Będąc w stanie nietrzeźwości za kierownicę zdecydowały się wsiąść dwie osoby w wieku od 22 do 54 lat. 22-latek swoją niebezpieczną jazdą zwrócił uwagę policjanta będącego po służbie. Funkcjonariusz zobaczył jak młody mężczyzna uderzył pojazdem marki Honda w ogrodzenie, a następnie zostawił swój pojazd i zaczął uciekać. Reakcja policjanta była natychmiastowa. Policjant uniemożliwił ucieczkę kierowcy i powiadomił dyżurnego, który na miejsce skierował patrol ruchu drogowego. Badanie alkomatem zatrzymanego mężczyzny wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Drugą osobą, która zdecydowała się wsiąść za kierownicę w stanie nietrzeźwości był 54-letni mężczyzna, który swoją jazdę zakończył uderzając w znak drogowy. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Obaj zatrzymani kierowcy odpowiedzą wkrótce przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do dwóch lat więzienia.



Ponadto w trakcie weekendu funkcjonariusze zatrzymali trzech kierowców w wieku od 23 do 59, którzy kierowali pojazdami pomimo zakazów wydanych przez sąd. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.



Dodatkowo w ten weekend, funkcjonariusze ze Słupska nałożyli 76 mandatów za niestosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości, a także zatrzymali prawa jazdy na 3 miesiące pięciu kierującym, którzy zdecydowali się jechać za szybko o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym.

Przypominamy, że prędkość jest jedną z przyczyn wypadków drogowych.

***

W minionym tygodniu funkcjonariusz z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, będąc po służbie zwrócił uwagę na mężczyznę, który kierował volkswagenem na ul. Gdańskiej. Kierowca vw jechał ulicą zygzakiem. Policjant o swoich podejrzeniach natychmiast powiadomił dyżurnego Policji i poprosił o wsparcie policjantów z drogówki. Kiedy funkcjonariusz jechał za nietrzeźwym kierowcą, ten nagle szybko wjechał na teren przy prywatnej posesji, wtedy też na miejsce dojechali policjanci z wejherowskiej drogówki, którzy sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny.

Nietrzeźwym kierującym okazał się 49-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Czujność policjanta i podjęte przez niego działania pozwoliły uniknąć tragedii na drodze.

Za popełniony czyn zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

(KWP w Gdańsku/ mw)