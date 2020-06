Policjanci zatrzymali podpalacza Data publikacji 08.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zatrzymali mężczyznę, który od lutego tego roku podpalał stogi słomy na terenie gmin Ostrów Wielkopolskiego i Raszków. Sprawca swoim zachowaniem spowodował starty sięgające blisko miliona złotych.

Nieznany sprawca od lutego br. podpalał stogi słomy na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i gminy Raszków. Podpalał baloty słomy znajdujące się na polach czy też w budynkach gospodarczych. Straty spowodowane przez pożary zostały wstępnie oszacowane na blisko milion złotych.

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego pracowali nad sprawą tych podpaleń. Efektem było ustalenie tożsamości osoby podejrzewanej o pożary. Okazał się nim 27-letni mężczyzna z powiatu ostrowskiego. Podczas poszukiwań sprawcy, kryminalni ustalili miejsce przebywania mężczyzny. 5 czerwca br. policjanci ostrowskiej Grupy Realizacyjnej zatrzymali 27-latka.

Podpalacz wyjaśniał policjantom, że podkładał ogień po to, by jego jednostka OSP, do której należy, była wzywana do akcji.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów, Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim przedstawił mężczyźnie zarzuty zniszczenia mienia poprzez podpalenie i wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Posiedzenie sądu odbyło się 8 czerwca br. i zapadła decyzja, że najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Przestępstwo zniszczenia mienia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

(KWP w Poznaniu / kp)