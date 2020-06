Areszt dla dwóch sprawców wymuszenia rozbójniczego Data publikacji 08.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu krakowskiego ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy poprzez pobicie usiłowali wymusić od swojej ofiary przekazanie kwoty 1,7 miliona złotych. Pokrzywdzony z ciężkim urazem głowy trafił do szpitala. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi im do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 4 maja br. w gminie Zielonki. Tego dnia dyżurny miejscowego komisariatu otrzymał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny. W wyniku tego zdarzenia ofiara doznała poważnego urazu głowy i trafiła do szpitala. Według relacji pokrzywdzonego dwóch nieznanych mu mężczyzn usiłowało poprzez pobicie i groźby wymusić od niego przekazanie kwoty 1,7 miliona złotych. Rzekomo chodzić miało o zwrot wierzytelności innej osobie, która jednakże według pokrzywdzonego była uregulowana.



Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy przeprowadzili szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawców pobicia. Po kilkudniowych intensywnych działaniach m.in. na podstawie nagrań z monitoringu policjanci ustalili, że podejrzewanymi o pobicie są: 44-letni mieszkaniec gminy Wieliczka i 41-letni mieszkaniec Krakowa.



Starszy z nich został zatrzymany 28 maja br. Usłyszał zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego i spowodowania, poprzez pobicie, uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo usłyszał zarzut posiadania nieznacznych ilości kokainy, którą miał przy sobie w momencie zatrzymania. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków - Prądnik Biały, trafił do aresztu tymczasowego.



Drugi z napastników, 41-latek, ukrywał się przed organami ścigania. 2 czerwca br. kryminalni wspólnie z pododdziałem kontrterrorystycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie weszli do mieszkania siłowo, poprzez wyważone drzwi. W mieszkaniu zastali 41-latka i dwóch innych mężczyzn. Okazało się, że jeden z nich, 39-latek, był poszukiwany na podstawie zarządzenia Prokuratury Okręgowej w Krakowie.Trzeci z nich, 35-latek, który jak się okazało, był najemcą tego mieszkania i miał tam odzież z podrobionymi znakami towarowymi – odpowie za ich posiadanie. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani.



41-latek usłyszał zarzuty usiłowania dokonania wspólnie i w porozumieniu wymuszenia rozbójniczegoi spowodowania, poprzez pobicie, uszczerbku na zdrowiu swojej ofiary. 4 czerwca br. trafił do aresztu, podobnie jak wcześniej jego wspólnik. Za wymuszenie rozbójnicze podejrzanym grozi nawet do 10 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa.

(KWP w Krakowie/js)