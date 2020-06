Fałszywi policjanci w areszcie Data publikacji 09.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bytomscy kryminalni zatrzymali pięciu oszustów, którzy podszywając się pod Policję, wyłudzili ponad 300 tys. złotych. Sprawcy działali na terenie województwa śląskiego. Wszyscy to mieszkańcy Zabrza w wieku od 19 do 40 lat. Wobec całej piątki sąd rejonowy zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Teraz grozi im kara od 8 do 12 lat więzienia.

Kryminalni z komendy od kilku miesięcy pracowali nad sprawą oszustów działających metodą na tzw. policjanta. Schemat działania przestępców zazwyczaj był ten sam. Do osób starszych lub samotnych dzwonił fałszywy funkcjonariusz Policji, który informował, że ich konto bankowe jest zagrożone. Właściciel miał wypłacić wszystkie pieniądze z konta, a następnie pozostawić je we wskazanym przez oszustów miejscu. W ten sposób sprawcy wyłudzili ponad 300 tys. złotych. W czwartek, 04.06.2020 r., bytomscy śledczy zatrzymali do sprawy 5 osób. Wszyscy to mieszkańcy Zabrza w wieku od 19 do 40 lat.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem oszustw, jak również zarzuty dotyczące dokonywania samych oszustw na szkodę starszych osób. Podczas przeszukania mieszkań podejrzanych mundurowi zabezpieczyli gotówkę, złotą biżuterię, telefony, a także samochody. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec całej piątki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego trzymiesięcznego aresztu. Grozi im od 8 do 12 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)