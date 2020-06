Policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg narkotyków Data publikacji 09.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wspólnie z policjantami ze świdnickiej komendy zatrzymali mężczyznę, który w miejscu zamieszkania posiadał znaczne ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg narkotyków, wśród których znalazły się m.in. amfetamina, metamfetamina, marihuana, kokaina, haszysz i tabletki ekstazy. Podejrzany decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzili działania operacyjne rozpoznając środowisko osób mogących mieć związek z substancjami prawnie zabronionymi na terenie powiatu. W ten sposób realizując wcześniejsze ustalenia operacyjne dotarli do 36-latka, który według ich ustaleń w miejscu zamieszkania miał posiadać różnego rodzaju środki odurzające.

W trakcie przeszukania mieszkania i pomieszczeń gospodarczych należących do mężczyzny, policjanci ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości substancji psychotropowych i środków odurzających: amfetaminy, metamfetaminy, ekstazy, marihuany, haszyszu oraz kokainy.

Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli ponad 20 kg narkotyków, a ich czarnorynkowa wartość to kwota 1 mln złotych.

Podejrzany usłyszał zarzuty w tej sprawie. Oprócz posiadania znacznej ilości narkotyków, funkcjonariusze udowodnili mu również uczestnictwo w ich obrocie.

Sąd na wniosek prokuratury podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do lat 3, a w przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających zagrożone jest natomiast karą do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wroclawiu/js)