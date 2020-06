Podziękowania dla policjanta Data publikacji 09.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podziękowania od osób, którym udzielono pomocy lub świadków zdarzenia są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennej służby. " (…) Zachował zimną krew. Uspokajał świadków, udzielając pierwszej pomocy poszkodowanym. (…) Składam wyrazy uznania i podziękowania dla tego - przykładowego obywatela i wzorowego policjanta...". Takie słowa uznania wpłynęły na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

To już kolejny raz, kiedy policjant z Posterunku Policji w Michałowie starszy aspirant Mariusz Baran wykazał się wzorową postawą. Pod koniec maja br., w Grabówce, doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca mercedesa wraz z rodziną wjechał do rowu. W środku znajdowało się łącznie 9 osób, w tym 7 dzieci. Będący na wolnym funkcjonariusz, widząc zdarzenie, bez chwili zastanowienia ruszył z pomocą. Pomógł wydostać się z samochodu kilkuletniej dziewczynce, która najbardziej ucierpiała, zakładając jej opatrunek na głowę.

Z kolei świadkom zdarzenia polecił powiadomić inne służby. Jak pisze kobieta: "(…) Zachował zimną krew. Uspokajał świadków, udzielając pierwszej pomocy poszkodowanym. (…) Składam wyrazy uznania i podziękowania dla tego - przykładowego obywatela i wzorowego policjanta...". Takie słowa uznania są dla nas najwyższym wyrazem uznania.

(KWP w Białymstoku/js)