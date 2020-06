Policjanci z Wrocławia uratowali kobietę i mężczyznę znajdujących się w stanie hipotermii Data publikacji 09.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu podczas patrolowania okolic Dworca Świebodzkiego uratowali kobietę i mężczyznę, którzy znajdowali się na terenie mało uczęszczanym, leżeli nieprzytomni na ziemi i mieli objawy hipotermii. Para została przetransportowana do szpitala, gdzie objęto ich opieką medyczną.

8 czerwca br. w godzinach porannych mundurowi z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu patrolowali okolice Dworca Świebodzkiego, zwłaszcza tereny mało uczęszczane, trudno dostępne. W pobliżu torów kolejowych dostrzegli mężczyznę i kobietę leżących między szynami a sygnalizatorem świetlnym. Funkcjonariusze podbiegli do leżących osób tuż przed nadjeżdżającą lokomotywą. Na szczęście ta zatrzymała się bardzo szybko i policjanci dotarli do poszkodowanych.

Mężczyzna i kobieta byli już sini, posiadali liczne zabrudzenia na ubraniach i leżeli twarzą skierowaną do ziemi tuż przy kałuży. Ledwo wyczuwalny był u nich puls i oddech, nie było z nimi logicznego kontaktu. Policjanci natychmiast opatrzyli ich rany, monitorowali czynności życiowe, owinęli poszkodowanych kocem termicznym i zawiadomili służby medyczne.

Po przybyciu na miejsce karetki pogotowia, lekarz poinformował, że para znajduje się w stanie hipotermii i natychmiast zostali przewiezieni do szpitala.

Szybka reakcja policjantów zapobiegła nieszczęściu, zwłaszcza, że teren jest opustoszały, mało uczęszczany, a na terenie Dworca Świebodzkiego odbywały się prace remontowe i a po torach przemieszczała się lokomotywa.

(KWP we Wrocławiu / mg)