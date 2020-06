Dzielnicowy czujny także w drodze do pracy. Pijany kierowca zatrzymany Data publikacji 09.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność i zdecydowana reakcja wschowskiego dzielnicowego sierż. szt. Radosława Kamińskiego jadącego do pracy pozwoliła na wyeliminowanie nietrzeźwego kierowcy, który wsiadł „za kółko” mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa wielkopolskiego.

W minioną niedzielę (7 czerwca) dyżurny kościańskiej Policji otrzymał informację o udaremnionej jeździe nietrzeźwego 47-letniego mieszkańca Śmigla. Mężczyzna został zatrzymany przez sierż. szt. Radosława Kamińskiego, który na co dzień służy w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie. Z relacji dzielnicowego wynikało, że jadąc do pracy zajechał na jedną ze stacji paliw na terenie Śmigla. Robiąc zakupy mijał się z mężczyzną, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Zachowanie mężczyzny wyraźnie wskazywało na to, że był nietrzeźwy. Sierż. szt. Radosław Kamiński postanowił mu się przyjrzeć. Po wyjściu ze stacji zauważył, że mężczyzna widziany chwilę wcześniej w sklepie siadł na fotel kierowcy i z impetem odjechał ze stacji paliw. Sierż. szt. Radosław Kamiński nie czekając ani dłużej postanowił go zatrzymać. Kilka ulic dalej udało mu się udaremnić dalszą jazdę nieodpowiedzialnego 47-latka, który zaskoczony był całą sytuacją. Dzielnicowy powiadomił dyżurnego kościańskiej jednostki Policji, który błyskawicznie skierował patrol.

Z pomocą pojawił się patrol prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, który zajął się mężczyzną. Przeprowadzone badanie trzeźwości 47-latka wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a pojazd przekazano bliskim.

kom. Maja Piwowarska

KPP we Wschowie