Policjanci zatrzymali oszusta Data publikacji 09.06.2020 Gdańscy policjanci zatrzymali oszusta, który chciał wyłudzić w salonie operatora sieci komórkowej telefony. Oszacowana wielkość strat to prawie 30 tys. zł. Zatrzymany podał policjantom fałszywe dane, ponieważ był poszukiwany kilkoma listami gończymi. Mężczyzna działał w tzw. recydywie i teraz grozi mu 12 lat więzienia.

W minioną sobotę (6.06.2020 r.) policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z komisariatu we Wrzeszczu odebrali zgłoszenie o oszuście, który w jednym z salonów operatorów sieci komórkowych próbował wyłudzić telefony. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i ustalili, że mężczyzna już wcześniej był w salonie, okazał sprzedawcy fałszywy dowód osobisty, a sobotę przyszedł podpisać umowę zakupu telefonów oraz je odebrać. Łupem oszusta miało paść sześć wybranych telefonów, gdzie łączna suma strat oszacowana przez pokrzywdzonego to prawie 30 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przewieźli do policyjnego aresztu.

35-letni mieszkaniec Gdańska próbował jeszcze oszukać policjantów podczas ustalania jego tożsamości. Mężczyzna podał dane członka rodziny. Policjanci sprawdzili podawane przez 35-latka dane w policyjnej bazie i szybko okazało się, że na zdjęciach jest inna osoba. Funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna jest poszukiwany dwoma listami gończymi w celu odbycia kary 4 miesięcy więzienia za wcześniejsze oszustwa.

Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa oraz posłużenia się fałszywym dokumentem. Dodatkowo dopuścił się tych czynów w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli w tzw. recydywie i teraz grozi mu 12 lat więzienia.

Za oszustwo grozi 8 lat więzienia. Posługiwanie się fałszywym dokumentem jest zagrożone karą więzienia do 2 lat.

(KWP w Gdańsku / kp)