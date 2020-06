Podejrzewany o napad na bank dziś usłyszy zarzuty Data publikacji 09.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj zarzut rozboju z użyciem noża usłyszy 30-letni mieszkaniec Gdańska podejrzewany o napad na bank, do którego doszło na gdańskich Siedlcach. Sprawca groził pracownicy banku użyciem noża i ukradł kilka tysięcy złotych. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu kara 12 lat więzienia.

W czwartek, 04.06.2020 r., po godz. 12.00, policjanci odebrali zgłoszenie o rozboju, do którego doszło na gdańskich Siedlcach. Sprawca z zasłoniętą maseczką twarzą wszedł do placówki jednego z banków i grożąc użyciem noża, zmusił pracującą w nim kobietę do wydania pieniędzy, po czym uciekł. Na miejsce natychmiast został wysłany najbliższy patrol, przewodnik z psem tropiącym oraz policyjna grupa dochodzeniowo - śledcza. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, ustalili i przesłuchali świadków. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną.

Sprawą zajęli się także kryminalni, którzy rozmawiali z mieszkańcami sąsiednich nieruchomości, zabezpieczyli monitoring w różnych częściach miasta, na którym znaleźli wizerunek mężczyzny mogący mieć związek z napadem. Zdobyty wizerunek mężczyzny przekazany został do mediów. Jednocześnie policjanci sprawdzali wszystkie informacje, które do nich spływały, jak i miejsca, w których mógł się ukryć poszukiwany.

Sprawca, wiedząc, że jest poszukiwany a jego wizerunek jest dostępny w mediach, najprawdopodobniej uznał, że dalsze ukrywanie się nie ma sensu i sam zgłosił się do komisariatu. Mężczyzna oddał ukradzione pieniądze, przyniósł również nóż, którym sterroryzował pracownicę banku. Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca Gdańska w policyjnej celi

Dzisiaj, 09.06.2020 r., 30-latek zostanie doprowadzony do prokuratora. Policjanci wnioskują o to aby prokurator złożył do sądu wniosek o aresztowanie mężczyzny. 30-latek usłyszał zarzut rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Za to przestępstwo grozi 12 lat pobawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)