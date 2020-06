Policjanci pomogli kobiecie z podejrzeniem zawału Data publikacji 10.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z żywieckiej drogówki pomogli 62-letniej mieszkance powiatu żywieckiego, która miała objawy zawału. Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwali na miejsce pogotowie. Przykre jest to, że żaden z przechodniów nie zareagował i nie udzielił pomocy leżącej na chodniku kobiecie. Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób, które znalazły się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Wczoraj (9.06.2020 r.) około godz. 11.30 policjanci z żywieckiej drogówki pełnili służbę w Żywcu na ul. Dworcowej. W pewnym momencie zauważyli leżącą na chodniku kobietę. Przechodnie mijali ją i nikt nie zainteresował się tym, co się stało, nikt nie wezwał pogotowia. Policjanci podbiegli do jak się okazało, nieprzytomnej kobiety, a towarzyszące temu objawy mogły świadczyć o tym, że miała zawał. Mundurowi udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i jednocześnie wezwali na miejsce pogotowie. Dzięki pomocy kobieta odzyskała przytomność. Policjanci pomogli jej przejść do radiowozu, gdzie następnie nadal udzielali jej pomocy, ponieważ do czasu przyjazdu pogotowia kobieta jeszcze kilkakrotnie traciła przytomność i odzyskiwała ją. Po przyjeździe karetki 62-latka została przekazana ratownikom medycznym i trafiła do szpitala.

(KWP w Katowicach / kp)