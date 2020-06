#Gaszynchallenge – zadanie wykonali policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego oraz XXX Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, podjęli wyzwanie #GaszynChallenge, w ramach którego zbierane są środki finansowe na leczenie 18-miesięcznego Wojtusia oraz inne dzieci chore na SMA. Po wykonanym zadaniu nominowali do jego wykonania między innymi policjantów przebywający na XXX Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Reakcja mundurowych przebywający poza granicami RP, wśród których jest również policjant z tomaszowskiej jednostki, była niemal natychmiastowa.

Do wykonania zadania w ramach #GaszynChallenge, tomaszowską jednostkę policji, wytypowali policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Sama akcja zapoczątkowana lokalnie przez strażaków ochotników z Gaszyna swoim zasięgiem niespodziewanie objęła teren niemal całej Polski a nawet wykroczyła poza jej granice.

Zasady wyzwania są bardzo proste, a polegają na wykonaniu przez nominowane osoby lub przedstawicieli nominowanych instytucji 10 pompek i wpłacie minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA Wojtusia Howisa z Galewic lub w łatwiejszej wersji na samej wpłacie minimum 10 zł.

Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne przynajmniej trzy osoby lub instytucje, które muszą jak najszybciej podjąć wyzwanie i wykonać wymienione zadanie.

Wojtuś Howis z Galewic, któremu dedykowana jest cała akcja to 18-miesięczny chłopiec, który zmaga się z chorobą SMA — najcięższą postacią rdzeniowego zaniku mięśni. Aby mógł przeżyć, musi jak najszybciej otrzymać najdroższy lek na świecie wart 9 milionów złotych.

Tomaszowscy policjanci, a nawet ich dzieci — Maja, Basia, Kuba i Bartek podjęli wyzwanie wspomagając walkę chorego Wojtusia ze śmiertelną chorobą i „pompowali" specjalnie dla niego.

Zadanie zostało wykonane, a dalsze nominacje otrzymali:

- 25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

- Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim

- XXX Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Reakcja policjantów przebywających na misji w Kosowie, wśród których jest również policjant z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, była niemal natychmiastowa. Nominacja została przez nich podjęta, a zadanie perfekcyjnie wykonane.

#GaszynChallenge na siepomaga.pl ►

Kwota astronomicznych dla rodziców Wojtusia 9 milionów złotych jest już na jego koncie i daje realną nadzieję na normalne życie. Jest to zasługa wszystkich osób, które włączyły się w tę charytatywną akcję. Pamiętajmy, jednak że kolejne dzieciaki zmagające się z tą poważną chorobą czekają na nasze wsparcie. Niech hasło „pompujemy dla dzieciaków” zmobilizuje nas do działania właśnie dla nich. Poniżej znajduje się hiperłącze do strony siepomaga.pl gdzie znajdą Państwo opis akcji z listą dzieci chorych na SMA potrzebujących finansowej pomocy:

#GaszynChallenge

(KWP w Łodzi / kp)

Ładowanie odtwarzacza...