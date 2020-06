Policyjna grupa Speed w akcji Data publikacji 10.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy SPEED z Radomia po pościgu zatrzymali 19-letniego kierującego oplem. Mężczyzna podczas jazdy najpierw przekroczył dopuszczalną prędkość o 40 km/h w terenie zabudowanym, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał popełniając kolejne wykroczenia. Po zatrzymaniu okazało się, że kierujący nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

W poniedziałek policjanci z mazowieckiej grupy SPEED pełnili służbę na terenie powiatu radomskiego. W Skaryszewie, na drodze krajowej nr 9 zauważyli kierującego oplem, który przekracza dozwoloną prędkość. Na odcinku drogi, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h kierujący jechał z prędkością 90 km/h.

Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jednak kierujący oplem zlekceważył ich polecenia i przyśpieszył. Kolejny pomiar prędkości wykazał, że w trakcie ucieczki pędził z prędkością ponad 150 km/h. Uciekając popełniał szereg wykroczeń, nie stosował się do znaków drogowych, zajeżdżał drogę i chciał zepchnąć radiowóz. Nie udało mu się uciec i został zatrzymany.

Okazało się, że pojazdem kierował 19-letni mieszkaniec gminy Skaryszew. Kierowca był trzeźwy, a powodem jego ucieczki był brak uprawnień do kierowania. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Odpowie przed sądem za popełnionych 19 wykroczeń i przestępstwo, jakim jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi za nie kara pozbawienia wolności do lat 5.

Dla kierujących, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, nie ma miejsca na mazowieckich drogach. By było ich jak najmniej, dbają policjanci z grupy SPEED.

Autor: Justyna Leszczyńska/Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu