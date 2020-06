Długi weekend to już przedsmak wakacji Data publikacji 10.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prognoza pogody zapowiada kilka bardzo ciepłych i słonecznych dni podczas długiego czerwcowego weekendu. Niektórzy z nas wyjadą z domu, aby skorzystać z dobrej pogody, dlatego warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa, tak by wypoczynek ten był przyjemny i bezstresowy.

Bieżący rok jest wyjątkowy pod względem nałożonych różnego rodzaju obostrzeń podczas naszego przebywania w przestrzeni publicznej. Wynika to z obecnie panującej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, dlatego nie możemy zapominać o przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

Wyjeżdżając na krótki wypoczynek, zanim wyruszymy w drogę, należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu naszego mieszkania czy domu. Sprawdźmy czy wszystkie drzwi i okna, włącznie z tymi piwnicznymi i dachowymi, są zamknięte. Warto również zakręcić zawory gazowe i wodne. Nie zostawiaj na widoku drogocennych przedmiotów, biżuterii czy pieniędzy. Pamiętaj, że zawsze można je zdeponować w banku, gdzie będą znacznie bezpieczniejsze niż w domu.

Dobrą praktyką jest również poinformowanie sąsiada lub innej zaufanej osoby o wyjeździe i zwrócenie się z prośbą, żeby podczas naszej nieobecności zainteresował się co dzieje się wokół naszego domu, zabrał ulotki reklamowe z wycieraczki bądź skrzynki pocztowej. Pamiętajmy, aby zostawić numer kontaktowy do siebie. Warto również skorzystać z programatorów czasowych, które włączając wieczorem światło, pozwolą stworzyć wrażenie obecności domowników.

Ze względu na panującą epidemię należy pamiętać, by podczas spotkań z przyjaciółmi na świeżym powietrzu przestrzegać obowiązku utrzymania co najmniej 2-metrowego dystansu pomiędzy osobami, chyba, że wszyscy mają zasłonięte usta i nos. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także poruszania się środkami transportu zbiorowego, przebywania w obiektach handlowych, usługowych czy na targowiskach. Należy pamiętać, że obowiązek ten dotyczy również m.in. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, plaż, miejsc postoju pojazdów i parkingów leśnych w przypadkach braku możliwości zachowania co najmniej 2 m odległości od przebywających w tych miejscach osób.

Przypominamy również, aby zgodnie z polskim prawem nie spożywać alkoholu w miejscach publicznych takich jak ulice, place czy parki, chyba, że są tam wyznaczone do tego miejsca, np. ogródki restauracyjne.

Podczas wypoczynku nad wodą zwróćmy szczególną uwagę na dzieci bawiące się na brzegu i w wodzie, pływajmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, a wypływając łódką, kajakiem, rowerem wodnym lub żaglówką sprawdźmy wcześniej ich stan techniczny, upewnijmy się, czy na wyposażeniu jednostki jest sprawny sprzęt ratunkowy taki jak: koło i kamizelki ratunkowe. Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych o przewidywanej porze powrotu.

Wychodząc w góry na bieżąco oceniajmy trasę, pogodę, nasze możliwości, stopień trudności szlaku. W takich miejscach zawsze warto mieć plan awaryjny, umożliwiający szybkie zejście w dół w razie załamania się pogody lub złego samopoczucia któregoś z uczestników wędrówki. Planując górska wędrówkę, należy upewnić się czy wszystkie osoby w grupie są na nią odpowiednio przygotowane. Ponadto, każdorazowo zostawmy w miejscu zakwaterowania informację o naszym wyjściu w góry.

Życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku!

(Biuro Prewencji KGP)