Ponad 15,5 tysiąca zatrzymanych praw jazdy za 50+km/h

Od 18 maja 2015 roku obowiązują zmiany w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, zgodnie z którymi policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (art. 135 ust. 1a).

W Wielkopolsce, do końca maja br. 15 799 osób straciło prawo jazdy na trzy miesiące w wyniku przekroczenia dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym. Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych. Droga to nie jest miejsce na brawurę i nieodpowiedzialność.

Pomimo apeli o rozwagę za kierownicą, wielkopolscy policjanci każdego dnia zatrzymują kierowców, którzy stwarzają realne zagrożenia na drogach. W ostatnim okresie, każdego dnia wielkopolscy policjanci zatrzymują ok. 30 kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Apelujemy o jazdę z bezpieczną prędkością, która zapewni kierowcy całkowite panowanie nad pojazdem. Dostosujmy ją do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

