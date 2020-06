Oddajemy krew dla Bartka Data publikacji 10.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny policjanci z Brzegu włączyli się w zbiórkę krwi dla kolegi ze Śląskiej Policji. Bartek od kilku miesięcy zmaga się z ciężką chorobą i potrzebuje pomocy. Tym razem do akcji włączyli się również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Krew jest darem, którego nie można wyprodukować ani zastąpić niczym innym. Dlatego tak ważne jest, aby nigdy jej nie zabrakło. Codziennie w wielu szpitalach w Polsce odbywają się zabiegi ratujące życie, a krew jest przetaczana dla tych, którzy jej potrzebują. Pamiętajmy, że wielu z nas, jeśli nie ma przeciwwskazań, jednorazowo może oddać 450 ml krwi. Mężczyźni 6, a kobiety 4 razy w roku.

To już kolejna zbiórka krwi zorganizowana przez brzeskim mundurowych. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa policjanci wspólnie ze strażakami oddali krew dla Bartka Mazura, który na co dzień służy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nasz kolega zmaga się z ostrą białaczką i teraz potrzebuje pomocy. My włączamy się do akcji dla Bartka i życzymy mu powrotu do zdrowia.

Zachęcajmy swoich bliskich do tego, aby regularnie oddawali krew. Ona może uratować nie jedno życie. Nigdy nie wiemy kiedy my bądź ktoś nam bliski będzie jej potrzebował.

(KWP w Opolu / kp)