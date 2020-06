Znęcał się nad 17-miesięcznym dzieckiem i jego matką Data publikacji 10.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który znęcał się nad 17-miesięcznym dzieckiem swojej konkubiny. To, że dziecko jest pobite, mundurowi zauważyli w trakcie interwencji, przeprowadzanej w mieszkaniu agresora. Podczas dalszych czynności wyszło na jaw również to, że zatrzymany 26-latek ma w mieszkaniu narkotyki.

Sosnowieccy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z bloków w dzielnicy Pogoń. Zgłaszającym był 48-letni mężczyzna, którego syn, przebywający w jego mieszkaniu, po awanturze nie chciał wpuścić do środka. Zgłaszający mężczyzna podejrzewał, że po jego wyjściu, mogło tam dojść do drastycznych wydarzeń. Mundurowi natychmiast poszli do wskazanego mieszkania. 26-latek na początku nikogo nie chciał wpuścić, jednak kiedy osoby obecne wraz z nim zrozumiały, że policjanci nie zrezygnują, brat agresora otworzył drzwi. W środku mundurowi zastali nietrzeźwego sprawcę awantury, oraz jego brata ze swoją konkubiną. Kobieta trzymała na rękach malutkie dziecko, które miało obrażenia na twarzy — widoczne były sińce i zaschnięta krew. Policjanci natychmiast wezwali na miejsce służby medyczne, które otoczyły malca opieką. Okazało się, że matka dziecka, również pobita przez agresora, uciekła z mieszkania chwilę wcześniej. Sprawca został zatrzymany. W jego organizmie było blisko promil alkoholu. W trakcie dalszych czynności policjanci znaleźli w mieszkaniu również należące do zatrzymanego narkotyki. Prokurator, po analizie materiału dowodowego zgromadzonego przez śledczych, zdecydował o przedstawieniu 26-latkowi zarzutów znęcania się, w tym nad osobą nieporadną. Za to przestępstwo może on trafić do więzienia nawet na 8 lat. Podejrzany odpowie również za posiadanie narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

(KWP w Katowicach / kp)