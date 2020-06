“Posłuchaj znanego człowieka...” - start nowej kampanii śląskiej drogówki Data publikacji 10.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”- tak brzmi nazwa kampanii promującej bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe. Pomysłodawcami i organizatorami akcji są policjanci zajmujący się profilaktyką w zakresie ruchu drogowego. Dzisiaj z licznym udziałem przedstawicieli mediów odbyła się jej huczna inauguracja. Gośćmi specjalnymi byli rajdowcy Kajetan Kajetanowicz i Maciej Giemza. Data rozpoczęcia kampanii nie jest przypadkowa - przed nami długi weekend, a potem wakacje czyli czas, w którym ruch na drogach jest wzmożony i dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń.

Od czasu ogłoszenia stanu epidemii wywołanego przez koronawirus COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami, Policja zminimalizowała prowadzenie działań edukacyjno – profilaktycznych w sposób bezpośredni. Ogłoszony zakaz swobodnego przemieszczania się poskutkował zdecydowanie mniejszą ilością samochodów i pieszych na drogach, czego wszyscy byliśmy świadkami. Wraz z mniejszym natężeniem ruchu, na śląskich drogach odnotowano także mniejszą liczbę wypadków. W okresie od 20 marca do 19 kwietnia czyli wtedy, gdy obowiązywały najbardziej rygorystyczne obostrzenia swobodnego przemieszczania się, na drogach naszego województwa doszło do 95 wypadków drogowych podczas gdy w tym samym okresie 2019 roku wypadków było 218. To sytuacja zupełnie oczywista, jednak juz zdecydowanie trudniejszym do wytłumaczenia jest fakt, że pomimo dużo mniejszej liczby wypadków, zdecydowanie wzrosła liczba tych najtragiczniejszych ,czyli śmiertelnych. Wanalogicznym okresie 2019 roku zginęło 11 osób, podczas gdy w roku bieżącym aż 18 osób. Jak się okazuje, w ponad 90% przypadków przyczyną zdarzeń drogowych jest błąd ludzki. Sytuacja ta skłoniła mundurowych ze śląskiej drogówki do przygotowania działań profilaktycznych za pośrednictwem środków masowego przekazu, mediów społecznościowych i sieci internetowej, co w związku z pandemią stanowi bardzo trafną i bezpieczną formę przekazu. Do udziału w nowej kampanii pn. “Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” zaproszone zostały znane ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów osoby. Pozytywnie na zaproszenie odpowiedzieli:

Jerzy Ciurlok

Kabaret Czesuaf

Krzysztof Hanke

Krzysztof Jankowski

Jarosław Juszkiewicz

Kajetan Kajetanowicz

Piotr Kupicha

Łukasz Piszczek

Jakub Przygoński

Maciej Giemza

Adam Małysz

Mariusz Kałamaga

Mikołaj Marczyk

Karolina Pilarczyk

Krzysztof Respondek

Teresa Werner

Maciej Wisławski

Marcin Wyrostek

Bartosz Zmarzlik

To właśnie te znane i lubiane osoby skomentowały niebezpieczne sytuacje na drodze ukazane na filmach nagranych przez policyjne wideorejestratory, mobilne centra obserwacji, a także te przesyłane przez użytkowników śląskich dróg na policyjną skrzynkę “STOP - agresji drogowej”. W dzisiejszej inauguracji kampanii udział wzięli znani wszystkim kierowcy rajdowi: trzykrotny rajdowy mistrz Europy i czterokrotny rajdowy mistrz Polski Kajetan „Kajto” Kajetanowicz oraz mistrz świata juniorów w cross country, indywidualny mistrz Polski enduro, uczestnik Rajdu Dakar, Maciej Giemza

Wraz ze startem kampanii, komentowane materiały filmowe w cyklu cotygodniowym będą publikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych administrowanych przez śląską Policję.

Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że komentarz znanej osoby dotyczący nagannego zachowania kierowcy utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam będąc uczestnikiem ruchu drogowego powstrzyma się od manewru, który mimo, że czasem przyspieszy nieco dotarcie do celu, to jednak powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.

