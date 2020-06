Długi weekend na drogach Data publikacji 10.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z przypadającym 11 czerwca br. Świętem Bożego Ciała wiele osób skorzysta z przedłużonego weekendu. Nasilenie ruchu turystyczno-wypoczynkowego zwiększa ryzyko wszelkiego rodzaju zdarzeń niepożądanych, w tym wzrostu liczby zdarzeń drogowych.

Priorytetem policjantów pionu ruchu drogowego pełniących służbę podczas długiego weekendu będzie zapewnienie bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak też drogach o największym zagrożeniu bezpieczeństwa, dbanie o płynność ruchu oraz niesienie daleko idącej pomocy wszystkim uczestnikom ruchu. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień funkcjonariusze będą podejmować ręczne kierowanie ruchem.

Najważniejszym punktem obchodów Święta Bożego Ciała będą procesje eucharystyczne. W tym roku, ze względu na pandemię, procesje będą miały miejsce głównie wewnątrz świątyń lub na terenach przykościelnych. Jednakże w okolicach kościołów mogą występować utrudnienia ruchu. W takiej sytuacji należy słuchać komunikatów oraz poleceń służb zabezpieczających uroczystości.

W ostatnich latach z winy kierujących pojazdami dochodzi na polskich drogach do ponad 80% ogółu wypadków drogowych. Stąd też policjanci zwrócą uwagę na zachowania kierujących, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Będą reagować na wszystkie popełniane wykroczenia, a szczególnie te najbardziej niebezpieczne tj. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, a także nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Podczas kontroli sprawdzą także czy podróżujące samochodem osoby korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Będą też eliminować z ruchu osoby kierujące pojazdem po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

W działania Policji na rzecz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym kolejny raz włącza się firma Screen Network S.A. emitując na swoich ekranach, znajdujących się na terenie kraju, spot przypominający kierującym o przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

Ponieważ pora roku sprzyja aktywności, podczas długiego weekendu, mimo trwającego stanu pandemii, można się spodziewać nie tylko większego ruchu samochodowego, ale też większej liczby pieszych oraz użytkowników jednośladów. Kierowcom samochodów przypominamy, że motocykliści, motorowerzyści i rowerzyści, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu i lekceważenie ich praw na drodze może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Natomiast użytkowników jednośladów, zwłaszcza motocyklistów, przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością na drodze.

Piesi, powinni pamiętać, aby być widocznym dla kierujących, a podczas przechodzenia przez jezdnię stosować zasadę szczególnej ostrożności. Roztargnienie i brak uwagi - to najczęstsze przyczyny wtargnięcia pieszego pod koła jadącego pojazdu. Przypominamy, że choć na przejściu pieszy ma pierwszeństwo, to kierujący samochodem, w zależności od wielu czynników, potrzebuje co najmniej kilkunastu metrów, aby zatrzymać pojazd.

Pamiętajmy, że droga jest dla wszystkich. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(BRD KGP)