Ukradł psa, gdy jego właściciel był na zakupach Data publikacji 12.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci zatrzymali 19-latka, który ukradł psa rasy west highland white terrier, pozostawionego przed sklepem przez właściciela, który robił w tym czasie zakupy. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut kradzieży, a pies powrócił do właściciela.

Do niecodziennej kradzieży doszło w miniony piątek (5.06.2020 r.) w nocy w Białymstoku. 27-letni mieszkaniec miasta pozostawił na chwilę swojego pupila przed jednym ze sklepów na osiedlu Nowe Miasto, po czym poszedł zrobić zakupy. Gdy wyszedł, psa już nie było. Następnego dnia właściciel czworonoga znalazł na jednym z portali internetowych aukcję, gdzie był wystawiony na sprzedaż jego pies. Mężczyzna powiadomił o zdarzeniu policję. Wspólnie z funkcjonariuszami umówił się z osobą sprzedającą, aby dokonać transakcji. Jakie było zdziwienie 19-latka, gdy przed blokiem czekali na niego policjanci. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut. Odzyskany pies wrócił do właściciela. Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwo kradzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)